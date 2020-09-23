Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 76357 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 сентября 2020 года выросло до 76357 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 796 человека.

«В Беларуси на 23 сентября зарегистрированы 76357 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 73564 (+178) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 796 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 253 человека 1,72% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1759393 (+14 711) теста на коронавирус.