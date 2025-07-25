Последнее обновление: 25.07.2025 14:16

Без преодоления коррупции путь Украины в ЕС будет закрыт

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает очевидным, что если Украина не продолжит борьбу с коррупцией, ее членство в ЕС будет невозможным. Об этом она сказала в комментарии Yle.

Валтонен подчеркнула, что борьба с коррупцией – это не только вопрос членства в ЕС, но и будущее украинцев.

"Это будущее, ради которого украинцы работали, о котором они мечтали и которое, к сожалению, им приходится защищать даже с оружием в руках. То есть борьба с коррупцией должна продолжаться, и мы предоставим ей всю необходимую поддержку", – добавила она.

По мнению главы финского МИД, членство в ЕС является лишь "вишенкой на торте" в борьбе с коррупцией, и обратила внимание на построение сильной рыночной экономики и правового государства.

Президент Владимир Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.

Впоследствии он сообщил, что согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов – он будет внесен в парламент в четверг.

Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.



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