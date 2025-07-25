В аэропорту Мюнхена обустроят специальный терминал для депортаций

В аэропорту немецкого Мюнхена планируют обустроить специальный терминал для депортаций, в котором полиция будет оформлять репатриацию мигрантов, подлежащих высылке. Об этом сообщают немецкие СМИ

Согласно плану, так называемый "терминал для репатриации" в аэропорту Мюнхена будет иметь длину около 60 метров и занимать два этажа.

Объект, рассчитанный на "до 100 прилетов и вылетов с обработкой до 50 индивидуальных мероприятий и групповых чартерных рейсов в день", планируется построить к 2028 году.

Он также будет включать "центральную стойку регистрации для эффективной координации репатриации".

Мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что депортация лиц, осужденных за преступления, в их страны происхождения является разумной мерой.

"Поэтому я не считаю, что предложение создать такой терминал является принципиально неправильным", – сказал он.

Между тем немецкий профсоюз полицейских (GdP) призвал к усилению иммиграционного контроля в аэропортах страны.

В октябре 2023 года Германия ввела контроль на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией, а в сентябре 2024-го он распространился на границы с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией.

Новое правительство Германии, которое пришло к власти в мае, приказало полиции еще больше усилить контроль на сухопутных границах.

В ответ на немецкие проверки с 7 июля Польша начала контролировать свои границы с Германией и Литвой. Некоторые другие соседние страны также критиковали немецкие меры, но ни одна из них не приняла контрмеры.