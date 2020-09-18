Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 75230 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 сентября 2020 года выросло до 75230 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2 до 773 человека.

«В Беларуси на 18 сентября зарегистрированы 75230 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 73098 (+131) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 773 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 243 человека (1,67% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1700790 (+14572) тестов на коронавирус.