В армии Литвы дронами оснастят каждое подразделение

В армии Литвы происходит системная интеграция беспилотных летательных аппаратов, они будут в каждом подразделении. Об этом главнокомандующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас написал в Facebook.

Кроме того, Вайкшнорас рассказал, что в Литовском военном училище также создан Учебный центр по беспилотным летательным аппаратам.

"Мы начинаем системную интеграцию БПЛА, начиная с уровня подразделения и заканчивая уровнем дивизии. Каждое пехотное подразделение будет иметь разведывательный беспилотник. Подразделения высшего уровня будут иметь соответствующие разведывательные и боевые беспилотные комплексы", – отметил он.

По словам генерала, также ведется разработка боевых дронов большой дальности.

"Привлеченные энтузиасты уже готовят операторов разведывательных и ударных дронов. К первоначальным программам мы привлекли специалистов, имеющих боевой опыт в Украине", – рассказал Вайкшнорас.

Ранее сообщалось, что в Литве планируют создать мобильные огневые группы для защиты инфраструктуры.