Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 78260 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 сентября 2020 года выросло до 78260 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 828 человек.

«В Беларуси на 29 сентября зарегистрированы 78260 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 74320 (+153) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 828 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 314 человек 4,85% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1841704 (+6472) тестов на коронавирус.