Последнее обновление: 25.07.2025 11:14

Перед выходными очередь транспорта на въезд в ЕС из Беларуси сохраняется

Перед выходными очередь на въезд в ЕС из Беларуси сохраняется, сообщает Госпогранкомитет.

Согласно информации, перед всеми европейскими пунктами пропуска фиксируется более 1740 грузовиков.

Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) — 700 фур. За неделю сопредельная сторона пропустила 38% грузовых автомобилей от нормы.

Меньше всего транспорта пропустили в Мядининкае (Каменный Лог). Его сотрудники с понедельника ежесуточно оформляли в среднем 13% большегрузов от нормы.

Контрольные службы литовского погранперехода Шальчининкай (Бенякони) с начала недели принимали на свою территорию не более 26% грузового транспорта.

В очереди на въезд в Литву и Польшу перед выходными фиксируется 155 единиц легкового транспорта. Самый загруженный маршрут проходит через польский Тересполь (Брест) — 105 легковушек и 43 автобуса.

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