Греция призвала ЕС к ужесточению миграционной политики

На встрече министров внутренних дел Европейского Союза во вторник Греция представила свой план по сдерживанию нелегальной миграции, который, в частности, предусматривает создание центров для содержания мигрантов за пределами Европы. Об этом сообщает Politico.

Глава греческого МВД Танос Плеврис во вторник призвал коллег из ЕС уделить приоритетное внимание депортации и создать центры предварительного содержания для сдерживания притока мигрантов.

"Возвращение нелегальных мигрантов должно быть нашим главным приоритетом", – заявил Плеврис журналистам.

Он добавил, что "центры возвращения" в третьих странах должны располагаться "не только за пределами Европейского Союза, но и за пределами Европейского континента".

Министр также представил проект закона Греции о нелегальной иммиграции, который был вынесен на общественное обсуждение.

Законопроект предусматривает более быстрое отклонение заявлений о предоставлении убежища, более строгие сроки заключения, сокращение социальных выплат и возможность электронного наблюдения за нелегальными мигрантами.

"Новое греческое законодательство вызвало особый интерес среди министров, поскольку оно считается самым строгим из всех, что когда-либо подавались на уровне ЕС", – заявил Politico на условиях анонимности представитель греческого правительства.

В начале июля греческое правительство приостановило рассмотрение заявлений о предоставлении убежища для людей, прибывающих в Грецию из Северной Африки, и заявило, что будет принудительно возвращать их без регистрации в страну происхождения или происхождения.

Греческие власти в последние недели постоянно перехватывают лодки с искателями убежища к югу от острова Крит, где уже нет места для их размещения.