Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 78631 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 сентября 2020 года выросло до 78631 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 833 человек.

«В Беларуси на 30 сентября зарегистрированы 78631 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 74525 (+205) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 833 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 371 человека 2,18% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1858732 (+17028) тестов на коронавирус.