Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 74763 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 сентября 2020 года выросло до 74763 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 767 человека.

«В Беларуси на 16 сентября зарегистрированы 74763 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 72810 (+149) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 767 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 211 человек (3,65% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1672256 (+5788) тестов на коронавирус.