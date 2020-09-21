Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 75898 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 сентября 2020 года выросло до 75898 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 785 человек.

«В Беларуси на 21 сентября зарегистрированы 75898 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 73301 (+36) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 785 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 224 человека (2.64% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1739250 (+8496) тестов на коронавирус.