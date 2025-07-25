График движения поездов на участке Минск-Осиповичи 4 августа изменится

4 августа 2025 года в связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста по второму главному пути перегона Пуховичи-Талька отдельные поезда межрегиональных и региональных линий на участке Минск-Осиповичи будут следовать измененным расписанием и маршрутом.

Как сообщает пресс-центр БЖД, 4 августа 2025 года назначен поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 756 Минск-Гомель отправлением из Минска в 20:26, а поезд № 752 Минск-Гомель будет отменен.

Отмечается, что в указанные дни на участке Минск-Осиповичи отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным расписанием и маршрутом.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к этому обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.