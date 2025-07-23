Длинные выходные ожидают белорусов в 2026 году в январе, апреле, мае и декабре. Об этом сообщает Минтруда и соцзащиты со ссылкой на постановление правительства № 397 от 22 июля 2025 года, которым утверждены переносы рабочих дней в 2026 году

Как сообщалось, рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу 25 апреля.

Днями отдыха будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля 2026 года – 4 дня.

При этом организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право осуществить перенос рабочего дня (20 апреля) на иной выходной день, приходящийся на субботу.

Нерабочими днями в 2026 году являются:

1 и 2 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта – День женщин;

21 апреля – Радуница по календарю православной конфессии;

1 мая – Праздник труда;

9 мая – День Победы;

3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики);

7 ноября – День Октябрьской революции;

25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).