Производитель швейцарского сыра пошел в Суд ЕС для защиты его названия

Организация Emmentaler Switzerland подала иск в Суд ЕС, чтобы добиться регистрации защищенного географического наименования швейцарского сыра "Эмменталь" после отказа Европейской комиссии. Об этом сообщает Swissinfo.

В Emmentaler Switzerland заявили, что хотят, чтобы название "Эмменталь" на территории ЕС использовалось только для оригинального продукта, изготовленного в Швейцарии.

Но Европейская комиссия отказывается вносить "Эмменталь" в перечень защищенных географических наименований, мотивируя это тем, что название исторически и культурно связано с более широким географическим регионом, чем только Швейцария.

В иске в Суд ЕС Emmentaler Switzerland утверждает, что название традиционного швейцарского сыра защищено несколькими международными соглашениями, одно из которых было подписано в Пьемонте в 1951 году.

"Таким образом, международное право с 1950-х годов признает, что наименование „Эмменталь" зарезервировано исключительно для швейцарских сыров, и это уже было подтверждено итальянскими судами", – говорится в иске.

Европейская комиссия представляет позицию Австрии, в которой, как утверждают местные власти, сыр "Эмменталь" производится и продается по крайней мере с 1936 года.

Emmentaler Switzerland просит, чтобы "Эмменталь", произведенный за пределами Швейцарии, маркировался с указанием страны или региона производства, например "Эмменталь из Австрии".

Время от времени защищенные географические наименования приводят к спорам между странами. Так, Италия инициировала процедуру обжалования против Словении в многолетнем споре из-за бальзамического уксуса из города Модена.

В начале года Еврокомиссия утвердила два новых "защищенных" наименования – для латвийского хлеба по особому рецепту и для вина из британского Сассекса.