Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 77946 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 сентября 2020 года выросло до 77946 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 822 человек.

«В Беларуси на 28 сентября зарегистрированы 77946 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 74167 (+47) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 822 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 337 человек (3,46% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1835232 (+9751) теста на коронавирус.