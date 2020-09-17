Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 74987 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 сентября 2020 года выросло до 749873 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 771 человека.

«В Беларуси на 17 сентября зарегистрированы 74987 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 72967 (+157) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 771 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 224 человека (1,6% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1686218 (+13962) тестов на коронавирус.