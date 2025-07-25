Средняя зарплата в Беларуси в июне 2025 года подросла на 65,5 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне 2025 г. составила 2717,8 рубля. Об этом сообщил Белстат.

В мае 2025 года средняя зарплата была 2652,3 рубля.

Таким образом, в июне 2025 года она подросла по сравнению с маем на 65,5 рубля, или на 2,5%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за июнь составила 3598,2 рубля, Минской области – 2767,0 рубля, в Гомельской – 2421,2 рубля, Гродненской - 2420,6 рубля, Брестской – 2390,6 рубля, Витебской – 2289,1 рубля, Могилевской – 2301,6 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июне была в секторе информации и связи - 5773,0 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3922,9 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3293,5 рубля, строительства - 3405,1 рубля, промышленности - 2863,1 рубля, транспорта и логистики — 2580,1 рубля, оптовой и розничной торговли — 2498,5 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2399,5 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2207,1 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2196,9 рубля, в сфере административных и вспомогательных услуг - 2073,3 рубля, в области творчества, спорта, развлечения и отдыха - 1975,5 рубля, образования — 2033,8 рубля.