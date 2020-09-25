Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 76957 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 сентября 2020 года выросло до 76957 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 807 человек.

«В Беларуси на 25 сентября зарегистрированы 76957 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 73925 (+192) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 807 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 306 человек 1,89% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1792426 (+16155) тестов на коронавирус.