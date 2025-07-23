Германия поддержала создание депортационных центров для мигрантов за пределами ЕС

Германия высказалась за создание за пределами Европейского союза центров депортации для мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища, назвав такие центры "инновационным подходом".

Позицию Германии озвучил министр внутренних дел страны Александер Добриндт в ходе неформальной встречи глав МВД стран ЕС, прошедшей во вторник в Копенгагене.

"Мы поддерживаем требование о создании центров депортации. Мы считаем это инновационным подходом, который является абсолютно необходимым", - сказал Добриндт на открытии мероприятия.

По его словам, для осуществления подобных планов нужно заключить соглашения с государствами, "по возможности расположенными недалеко от стран происхождения", которые по договоренности с ЕС смогли бы принимать отвергнутых просителей убежища.

"Поскольку отдельным странам - членам ЕС трудно заключить соответствующие соглашения с третьими странами, может иметь смысл объединение нескольких стран ЕС (для осуществления депортации через совместные центры - прим.)", - сказал Добриндт, которого цитируют немецкие СМИ.

По словам главы МВД ФРГ, у ряда стран ЕС уже есть конкретные планы на этот счет, а другие государства могут к ним присоединиться. "Я не хочу исключать этого и для Германии", - указал Добриндт.

Со своей стороны еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер предложил наделить государства ЕС возможностью депортировать просителей убежища в страны за пределами Евросоюза, даже если они никак не связаны с этими странами.

В июне председательство в Совете ЕС перешло к Дании. Как заявил министр скандинавского королевства по делам иммиграции и интеграции Дании Коре Дюбвад, отправка на родину получивших отказ соискателей убежища, соглашения с третьими странами, а также защита внешних границ ЕС станут для Копенгагена приоритетными направлениями работы на ближайшие полгода.