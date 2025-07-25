Последнее обновление: 25.07.2025 11:14

Немецкий производитель РЛС получил заказ для Украины на €340 млн

Немецкая компания Hensoldt получила заказ стоимостью более €340 миллионов на поставку Украине радаров для укрепления ее противовоздушной обороны. Об этом компания сообщила в четверг.

В рамках заказа на сумму более €340 миллионов Украина получит радары TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII. Их количество не уточняется, как и ориентировочные сроки поставки.

Радар TRML-4D обеспечивает быстрое обнаружение и отслеживание около 1500 целей в радиусе до 250 км. Речь идет о всех типах воздушных целей – крылатых ракетах, дронах, самолетах и вертолетах.

SPEXER 2000 является частью новой системы противовоздушной обороны Skyranger 30 на базе пушек от Rheinmetall и используется для автоматического обнаружения наземных, морских и низколетящих воздушных целей.

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила более десятка радаров TRML-4D.

Ранее в Hensoldt заявляли, что даже прекращение огня в Украине в течение следующего десятилетия не изменит угрозу для НАТО со стороны России.



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