Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 76104 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 сентября 2020 года выросло до 76104 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 791 человека.

«В Беларуси на 22 сентября зарегистрированы 76104 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 73386 (+85) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 791 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 206 человек 3,79% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1744682 (+5432) теста на коронавирус.