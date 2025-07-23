Последнее обновление: 23.07.2025 18:27

Польша продлила перерыв в приеме заявлений мигрантов о защите на границе с Беларусью

Правительство Польши продлило приостановку приема на польско-белорусской границе заявлений от иностранцев на международную защиту. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Резолюцию о продлении временного ограничения права подавать ходатайства о предоставлении международной защиты 21 июля принял Сейм. За инициативу проголосовали 383 депутата: 366 — за, 17 — против, никто не воздержался.

Перерыв продлен с 25 июля еще на 60 дней, до 23 сентября.

Ранее правительство не раз подчеркивало, что Беларусь способствует организованной миграции, используя ее как инструмент давления на Польшу и Евросоюз. Ограничения на подачу прошений о защите на границе действуют с 2021 года, их регулярно продлевают.

Постановление польского правительства о приостановлении сроком на 60 дней права подачи заявлений на международную защиту иностранцами на польско-белорусской границе вступило в силу 27 марта 2025 года. В польском МВД отмечали, что этот шаг "необходим в связи с сохраняющейся сложной ситуацией на польско-белорусской границе и попытками незаконного пересечения польской границы, часто агрессивными группами иностранцев". В мае оно было продлено еще на 60 дней.



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