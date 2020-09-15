Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 74552 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 сентября 2020 года выросло до 74552 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 761 человека.

«В Беларуси на 15 сентября зарегистрированы 74552 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 72662 (+52) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 761 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 192 человека (4,23% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1666468 (+4535) тестов на коронавирус.