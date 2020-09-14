Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 74360 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 сентября 2020 года выросло до 74360 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 750 человек.

«В Беларуси на 14 сентября зарегистрированы 74360 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 72609 (+25) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 750 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 187 человек (2,56% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1661943 (+7315) тестов на коронавирус.