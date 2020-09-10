Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 73591 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 сентября 2020 года выросло до 73591 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 732 человек.

«В Беларуси на 10 сентября зарегистрированы 73591 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 72203 (+204) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 732 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 189 человек (1,49% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1618213 (+12666) тестов на коронавирус.