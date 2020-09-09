Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 73402 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 сентября 2020 года выросло до 73402 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 726 человек.

«В Беларуси на 9 сентября зарегистрированы 73402 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 71999 (+83) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 726 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 194 человека (2,22% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1605547 (+8721) тестов на коронавирус.