Последнее обновление: 08.09.2020 19:06

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 73208 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 сентября 2020 года выросло до 73208 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 721 человека.

«В Беларуси на 8 сентября зарегистрированы 73208 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 71916 (+33) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 721 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 177 человек (3,17% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1596826 (+5579) тестов на коронавирус.

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