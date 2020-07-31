Последнее обновление: 31.07.2020 15:06

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 67808 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 31 июля 2020 года выросло до 67808 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 559 человек.

«В Беларуси на 31 июля зарегистрированы 67808 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 62444 (+679) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 559 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 143 (-4) человек (1,32% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1299428 (+10842) тестов на коронавирус.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование