Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 67251 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 июля 2020 года выросло до 67251 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 538 человек.

«В Беларуси на 27 июля зарегистрированы 67251 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 60492 (+67) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 538 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 119 (-11) человек (1,97% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1257399 (+6040) тестов на коронавирус.