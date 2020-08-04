Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 68250 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 августа 2020 года выросло до 68250 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 574 человек.

«В Беларуси на 4 августа зарегистрированы 68250 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 63163 (+220) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 574 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 84 (-15) человек (4,28% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1325776 (+1962) тестов на коронавирус.