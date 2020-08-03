Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 68166 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 августа 2020 года выросло до 68166 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 571 человека.

«В Беларуси на 3 августа зарегистрированы 68166 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 62943 (+47) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 571 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 99 (-22) человек (2,58% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1323814 (+3838) тестов на коронавирус.