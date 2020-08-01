Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 67946 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 августа 2020 года выросло до 67946 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 563 человек.

«В Беларуси на 1 августа зарегистрированы 67946 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 62686 (+242) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 563 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 138 (-5) человек (1,33% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1309823 (+10395) тестов на коронавирус.