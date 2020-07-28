Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 67366 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 июля 2020 года выросло до 67366 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 543 человек.

«В Беларуси на 28 июля зарегистрированы 67366 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 60669 (+177) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 538 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 115 (-4) человек (0,91% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1270082 (+12683) тестов на коронавирус.