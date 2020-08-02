Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 68067 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 августа 2020 года выросло до 68067 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 567 человек.

«В Беларуси на 2 августа зарегистрированы 68067 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 62896 (+210) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 567 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 121 (-17) человек (1,19% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1319976 (+10153) тестов на коронавирус.