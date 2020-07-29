Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 67518 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 июля 2020 года выросло до 67518 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 548 человек.

«В Беларуси на 29 июля зарегистрированы 67518 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 61442 (+733) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 548 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 152 (+37) человек (1,79% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1278583 (+8501) тестов на коронавирус.