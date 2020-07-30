Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 67665 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 июля 2020 года выросло до 67665 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 553 человек.

«В Беларуси на 30 июля зарегистрированы 67665 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 61765 (+323) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 548 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 147 (-5) человек (1,47% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1288586 (+10003) тестов на коронавирус.