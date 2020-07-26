Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 67132 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 июля 2020 года выросло до 67132 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 534 человек.

«В Беларуси на 26 июля зарегистрированы 67132 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 60425 (+333) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 534 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 130 (-16) человек (1,34% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1251359 (+9735) тестов на коронавирус.