Число случаев заражения в Беларуси выросло до 66846 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 июля 2020 года выросло до 66846 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 524 человек.

«В Беларуси на 24 июля зарегистрированы 66846 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 59755 (+316) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 524 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 158 (-9) человек (1,44% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1230684 (+10979) тестов на коронавирус.