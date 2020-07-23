Число случаев заражения в Беларуси выросло до 66688 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 июля 2020 года выросло до 66688 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 519 человек.

«В Беларуси на 23 июля зарегистрированы 66688 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 59439 (+378) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 519 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 167 (-6) человек (1,62% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1219705 (+10305) тестов на коронавирус.