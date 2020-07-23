В мире число заражений коронавирусом превысило 15,37 млн. случаев

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 15378145 (+281828 за сутки) по данным Worldometer на 7:50 23 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 630312 (+10792) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5328259 (+28196) человек, из них 66192 (+2501) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 9363382 (+250339) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4100875 (+71967) случаями заражения, Бразилия – 2231871 (+65339), Индия – 1239684 (+45599), Россия – 789190 (+5862) и ЮАР – 394948 (+13150). Беларусь – на 32 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 71967, Бразилия – 65339, Индия – 45599, ЮАР – 13150, Колумбия – 7390. Беларусь (173) – на 69 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 146183 случая смерти, Бразилия – 82890, Великобритания – 45501, Мексика– 40400 и Италия – 35082. Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия– 1293 случаев смерти, США – 1205, Индия – 1120, Мексика – 915, ЮАР – 572. Беларусь – на 47 (+8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 66521 случаев заражения коронавирусом и 513 смертей.