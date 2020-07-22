Число случаев заражения в Беларуси выросло до 66521 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 июля 2020 года выросло до 66521 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 513 человек.

«В Беларуси на 22 июля зарегистрированы 66521 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 59061 (+469) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 513 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 173 (+38) человек (2,41% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1209400 (+7186) тестов на коронавирус.