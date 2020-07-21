Число случаев заражения в Беларуси выросло до 66348 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 июля 2020 года выросло до 66348 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 507 человек.

«В Беларуси на 20 июля зарегистрированы 66348 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 58592 (+302) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 507 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 135 (+17) человек (4,66% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1202214 (+2897) тестов на коронавирус.