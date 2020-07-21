Последнее обновление: 21.07.2020 16:08

Число случаев заражения в Беларуси выросло до 66348 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 июля 2020 года выросло до 66348 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 507 человек.

«В Беларуси на 20 июля зарегистрированы 66348 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 58592 (+302) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 507 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 135 (+17) человек (4,66% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1202214 (+2897) тестов на коронавирус.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование