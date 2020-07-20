Число случаев заражения в Беларуси выросло до 66213 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 июля 2020 года выросло до 66213 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 503 человек.

«В Беларуси на 20 июля зарегистрированы 66213 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 58290 (+86) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 503 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 118 (-24) человек (1,92% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1199317 (+6155) тестов на коронавирус.