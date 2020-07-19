Число случаев заражения в Беларуси выросло до 66095 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 июля 2020 года выросло до 66095 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 499 человек.

«В Беларуси на 18 июля зарегистрированы 66095 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 58204 (+348) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 499 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 142 (-29) человек (1,39% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1193162 (+10155) тестов на коронавирус.