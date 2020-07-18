Последнее обновление: 18.07.2020 13:35

Число случаев заражения в Беларуси выросло до 65953 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 июля 2020 года выросло до 65953 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 495 человек.

«В Беларуси на 18 июля зарегистрированы 65953 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 57856 (+486) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 495 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 171 (+12) человек (1,69% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1183007 (+10127) тестов на коронавирус.

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