Число случаев заражения в Беларуси выросло до 65782 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 июля 2020 года выросло до 65782 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 491 человека.

«В Беларуси на 17 июля зарегистрированы 65782 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 57370 (+455) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 491 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 159 (-21) человек (1,50% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1172880 (+10600) тестов на коронавирус.