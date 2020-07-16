Число случаев заражения в Беларуси выросло до 65623 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 июля 2020 года выросло до 65623 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 485 человек.

«В Беларуси на 16 июля зарегистрированы 65623 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 56915 (+536) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 485 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 180 (+6) человек (1,71% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1162280 (+10546) тестов на коронавирус.