Число случаев заражения в Беларуси выросло до 65443 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 июля 2020 года выросло до 65443 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 480 человек.

«В Беларуси на 15 июля зарегистрированы 65443 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 56379 (+580) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 480 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 174 (+19) человек (2,47% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1151734 (+7038) тестов на коронавирус.