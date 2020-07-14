Число случаев заражения в Беларуси выросло до 65269 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 июля 2020 года выросло до 65269 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 474 человек.

«В Беларуси на 14 июля зарегистрированы 65269 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 55799 (+307) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 474 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 155 (-27) человек (4,97% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1144696 (+3116) тестов на коронавирус.