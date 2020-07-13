Число случаев заражения в Беларуси выросло до 65114 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 июля 2020 года выросло до 65114 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 468 человек.

«В Беларуси на 13 июля зарегистрированы 65114 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 55492 (+112) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 468 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 182 (+17) человек (2,63% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1141580 (+6927) тестов на коронавирус.